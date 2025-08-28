Au Rwanda, le conflit entre Hutus et Tutsis s’amplifie jusqu’au massacre des Tutsis par les Hutus. Au cœur du génocide, un homme se distingue, Paul Rusesabagina.
Lors de l’enquête officielle en 1912, plusieurs membres d’équipage rescapés du naufrage du Titanic évoquent un incendie, dont le...
Au cœur du tumulte de la Première Guerre mondiale, une figure se dresse, incarnant la lutte pour la paix...
En avril 1971, le « Manifeste des 343 » Françaises déclarant avoir avorté, s’attaque à la loi de 1920, qui en...
Sur le Chemin des Dames, d’anciennes carrières de pierres médiévales ont été investies par les combattants de la Première...
En dénonçant l’invasion de son pays par l’Italie à la tribune de la Société des nations le 30 juin...
Dès les années 1950, il avait prédit l’omniprésence des technologies dans nos vies. Découvrez la pensée de Jacques Ellul,...
Les 6 et 22 juin 1944, les deux plus grandes opérations de la Seconde Guerre mondiale sont menées par...
Charles Lindbergh est une figure emblématique de l’histoire de l’aviation et de la culture américaine du XXᵉ siècle. Né...
Longtemps considéré comme la communauté discrète de Nouvelle-Calédonie, les Indonésiens osent maintenant parler. C’est en 1896 que les premiers...
Symbole de la capitulation des démocraties française et britannique face à la montée du totalitarisme allemand, les accords de...
Suite au suicide d’Adolf Hitler survenu au cours des derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, un commandant de...
Il admire Adolf Hitler. Et le fürher le lui rend bien. Malgré les crimes atroces qu’il a commis au...
Comment Vladimir Poutine est passé du plus pro-européens des hommes politiques russes au président qui défie la communauté internationale...
En langue, l’îlot Freycinet se dit « N’gou » l’âme des vieux morts. Cet îlot, situé en face du Pic aux...
En France, en Italie, au Danemark et partout ailleurs, industriels, religieuses ou paysans témoignent des risques qu’ils ont pris...
Une enquête précise relatant le financement de la CDU – le parti chrétien-démocrate allemand – par une partie du...
L’esclavage fut officiellement aboli au Soudan français (Mali actuel) par l’administration coloniale française en 1905, mais l’émancipation réelle des...
1965, la première élection présidentielle, avec le face à face De Gaulle et Mitterrand.
Années 1920. Le cinéma américain est en pleine expansion, les studios hollywoodiens ont le vent en poupe, et la...
Après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Hitler décida de charger Werner Heisenberg du prix Nobel de physique,...
