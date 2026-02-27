Le bois de Boulogne est un lieu de prostitution sous haute surveillance. La garde républicaine travaille à repérer et contrôler les lieux de prostitution.
Le bois de Boulogne est également un vaste espace de détente, fréquenté par des millions de personnes chaque année.
La roseraie de Bagatelle est l’un des lieux les plus beaux du bois, où des roses du monde entier sont préparées pour un concours international. Le bois abrite également des petites merveilles cachées, comme un théâtre de plein air et des jeux de boules. La garde républicaine a pour mission de lutter contre la délinquance dans le bois, en assurant la sécurité du public.
Des associations aident les travailleuses du sexe à sortir de la prostitution et à trouver du travail et un logement. Le bois de Boulogne a une réalité sombre, avec des violences, des agressions et des vols, mais aussi des histoires touchantes et des lieux magnifiques.