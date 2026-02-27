Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Affaire Epstein – Pouvoir, argent, trafic sexuel et silence Comment Jeffrey Epstein, enseignant en mathématiques, a-t-il pu amasser une fortune aussi importante, tisser un réseau d’influence aussi vaste...

Podcast Féminicide : mécaniques d’un crime genré Le féminicide n’a pas attendu d’être nommé pour exister. Dans la presse, les romans ou les tribunaux français, il...

Documentaire Vrai-Faux : la vérité sur les radars automatiques Entre 2 000 et 3 000 vies sauvées chaque année selon la sécurité routière. Pourtant c’est la hantise à chaque fois...

Documentaire Avec les gendarmes sur la route la plus meurtrière de France Trente morts et 249 blessés en 10 ans sur la RN4 en Seine-et-Marne ! Vitesse excessive, conducteurs alcoolisés ou...

Conférence Du pool anti-mafia italien au parquet national anti-criminalité français L’évolution de la grande criminalité organisée exige une réponse judiciaire à la hauteur de sa complexité transfrontalière. En s’inspirant...

Documentaire Brésil, Équateur – Unités d’élite en action En Équateur et au Brésil, des unités d’élite sont déployées pour des opérations terrestres, maritimes et aériennes. Les contrebandiers...

Documentaire Comparution immédiate : juger vite, juger mieux Un coup de couteau pour une insulte, un tabassage pour un coup de klaxon… Près de 800 cas de...

Documentaire Mafioso, au coeur des ténèbres Trois « repentis » de Cosa Nostra retracent, à visage couvert, leur parcours au sein de la mafia sicilienne. Face à...

Documentaire Le pervers aux cent visages Chef de tribu indienne, agent double, leader écologiste ou guérisseur, Joseph Maltais est surtout un spécialiste de l’arnaque. En...

Documentaire Divorces, gardes d’enfants : ces juges décident du destin des familles Au tribunal de Montpellier chaque jour, six magistrates arbitrent des séparations, des divorces et des problèmes de garde, décident...

Documentaire Abu Dhabi : les vétérinaires forment les maîtres-chiens Les étudiants de l’école vétérinaire d’Alfort partent en stage et Delphine Cléro se rend à Abu Dhabi pour former...

Documentaire Surenchère des gadgets au volant L’accumulation des systèmes électroniques dans les voitures est de plus en plus source d’accidents, vraie question de sécurité routière,...

Documentaire Outreau, Le Page, l’Auberge Rouge : quand les femmes tuent En 2009, à Plougonvelin, le corps de Jean-Jacques Le Page est retrouvé calciné, révélant un meurtre à coups de...

Documentaire Les veuves noires de Los Angeles Elles recrutaient des SDF dans les rues de la ville et les logeaient à leurs frais, en échange de...

Documentaire Enquête sur le gang d’Orléans La police enquête sur un gang de cambrioleurs qui ont dérobé de nombreux objets de valeur dans le domicile...

Documentaire Fausse monnaie, chéquiers : gare aux fraudeurs Notre bon vieux carnet de chèques, est-il vraiment le moyen de paiement ultra-sécurisé que nous vantent nos banques ?...