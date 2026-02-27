Entre les gratte-ciel de Mexico et les temples mayas enfouis dans la jungle, le Mexique révèle une identité façonnée par les civilisations précolombiennes, la conquête espagnole et les défis contemporains. De la Sierra Madre aux villages indigènes Tarahumaras, des fêtes du Jour des Morts aux arènes de la Lucha libre, ce documentaire traverse un pays profondément métissé, où les traditions demeurent vivantes malgré la pression de la modernité. À travers ses rituels, ses croyances, ses fêtes populaires et ses paysages contrastés, le Mexique apparaît comme un territoire de mémoire, de résistance culturelle et de transmission.