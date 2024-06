Documentaire



C’est l’histoire de la naissance de la Perle de culture de Tahiti ! L’histoire d’un homme entièrement dévoué à la beauté naturelle et sans pareille de la Perle de Tahiti. Son lustre, ses couleurs incroyables, ont fait la réputation de ce trésor marin, reconnu par le GIA, l’institut américain de la joaillerie, et de la gemmologie, comme étant une gemme naturelle, au même titre que les pierres précieuses. Une consécration suprême pour cet homme tombé sous le charme. Une fascination qui a poussé Robert WAN à investir plusieurs milliards de francs afin de construire un empire. Malgré quelques turbulences, la ténacité et la foi de cet homme ont permis à l’Empire Robert WAN de rester debout.