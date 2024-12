Documentaire

Arles, 52 000 habitants est plus connue du grand public pour ses vestiges gallo-romains et son festival de photographie, que pour son taux de chômage important et son savoir faire reconnu au niveau mondial en matière d’archéologie. « Itinéraires bis » vous emmène au coeur de la capitale de la Camargue, à la rencontre de ses habitants et de figures locales…A commencer par Luc LONG il est archéologue maritime, en 2007 avec ses équipes il a découvert un buste de César dans les profondeurs du Rhône. Nous le suivrons avec ses équipes à bord « BREZEHAN » dans ses fouilles. Un travail de plus en plus difficile pour cause de restrictions budgétaires et qui pourtant a permis à la ville d’attirer un nombre toujours plus important de visiteurs attirés par le patrimoine unique de cette ville qui beaucoup misé sur le tourisme culturel après la fermeture de ses dernières industries. Culture encore, Anne CLERGUE, la fille du photographe Lucien CLERGUE nous recevra dans l’atelier de son père pour nous parler de son oeuvre de ses photos et de sa passion pour les taureaux, la Camargue, et la ville qui l’a vu naitre. Elle nous racontera comment le festival créée par son père en 1979 a modifié l’avenir de cette ville de province bercée par les traditions d’élevage du riz et des taureaux. Une agriculture toujours vivante mais malmenées par la concurrence italienne et espagnole, Jean-Claude BLANC, riziculteur et éleveur de taureaux nous parlera de son attachement à ce morceau de terre symbole de liberté, et de ses difficultés. Enfin preuve qu’on peut vivre ensemble nous irons à la découverte de l’initiative portée par une Arlésienne. Depuis 10 ans, avec son association »Petit à petit » Anne DRILLAU organise des rencontres entre les habitants et les gitans. Un travail minuscule et universel, fragile, et utile dans une ville en lente métamorphose…