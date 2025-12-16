Article

Les nouvelles cryptomonnaies ont pris une place étonnante dans les discussions financières de ces derniers mois. Certaines ont bondi en quelques semaines, d’autres ont disparu sans laisser de trace, et ce mouvement rapide a donné un ton plus incertain au marché.

Les traders ont vu le rythme changer, parfois du jour au lendemain, et cette agitation a ravivé l’idée qu’un simple token peut influencer une stratégie de trading. Une question se pose alors : s’agit-il d’un simple engouement ou d’un vrai tournant pour le trading mondial ?

Un terrain fertile pour les stratégies actives de traders

L’année 2025 a vu arriver de nombreuses nouvelles cryptomonnaies. Des projets comme Celestia (TIA), Aptos (APT) ou Sui (SUI) ont gagné en visibilité dès leur lancement, et d’autres tokens sont attendus en 2026, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle selon Lenovo et des réseaux modulaires.

Cette arrivée régulière de nouveaux projets crée un espace plus large pour les traders qui suivent les mouvements rapides du marché.

Ces cryptomonnaies récentes attirent parce qu’elles changent souvent de prix en peu de temps. Certains investisseurs choisissent alors des stratégies actives, car un marché qui bouge peut offrir plusieurs occasions d’agir.

L’effet de levier en trading avec ActivTrades s’inscrit dans cette logique, puisqu’il permet d’amplifier un gain lorsque le marché va dans le bon sens. Mais il peut aussi augmenter une perte si le mouvement se retourne, ce qui demande une gestion prudente, surtout avec des tokens récents.

Reuters a indiqué que la valeur totale du secteur de la cryptomonnaie a dépassé les 4 000 milliards de dollars en 2025, ce qui montre l’intérêt croissant pour ces actifs. Cette évolution pousse les traders à ajuster leurs méthodes et à explorer d’autres stratégies que celles centrées sur les grandes monnaies numériques.

Savoir discerner la cryptomonnaie qui mérite un investissement

Toutes les nouvelles cryptomonnaies ne méritent pas la même attention. Certaines arrivent avec une idée solide, un réseau actif et un volume d’échanges qui progresse. D’autres disparaissent quelques semaines après leur lancement, faute d’utilité ou de soutien.

Le trader doit donc prendre le temps de lire le marché, comprendre ce qui porte un projet et repérer ce qui peut évoluer sur la durée.

Un token qui gagne en visibilité ne suffit pas. Il faut étudier son équipe, son activité réelle, la réaction des investisseurs et la façon dont le prix avance. Cette lecture aide à distinguer une cryptomonnaie qui peut trouver sa place dans le trading d’une cryptomonnaie qui restera trop fragile pour influencer une stratégie.

Une fois ce tri effectué, chaque projet demande un plan clair, à savoir le point d’entrée, le seuil de sortie, la durée prévue et les règles à respecter pour éviter les décisions prises sous la pression. C’est ainsi que le trader garde le contrôle et réduit le risque lié à des projets qui n’ont pas encore fait leurs preuves.

Une façon souple de diversifier ses positions et limiter les pertes

Les traders utilisent plusieurs stratégies pour trader les cryptomonnaies et la diversification fait partie des méthodes les plus utiles selon Les Echos. Elle consiste à répartir son capital sur plusieurs actifs afin d’éviter qu’une seule position pèse trop lourd dans le portefeuille.

Certains entrent par étapes ou fixent un seuil de sortie dès le début, mais c’est souvent la répartition du budget qui apporte le plus de stabilité lorsque le marché change de direction.

La diversité actuelle des cryptomonnaies renforce cette façon de faire. Les nouvelles monnaies numériques ne remplacent pas les projets déjà installés, mais elles ajoutent des options supplémentaires pour structurer un portefeuille.

Le trader peut ainsi choisir des cryptomonnaies aux profils différents et limiter l’effet d’une baisse isolée. Si cette diversification est bien organisée, elle réduit le risque de pertes importantes et offre un ensemble plus équilibré face aux variations du marché.

