Conférence

Le 26 août 2025, invité par le centre Purpose d’HEC pour la conférence de rentrée des étudiants de première année, Olivier De Schutter, Rapporteur spécial des Nations Unies sur l’extrême pauvreté et les droits humains, et membre du Comité européen des droits sociaux, a livré une intervention marquante.

À travers la pensée de Hartmut Rosa et son concept de résonance, il explore :

– Les différentes manières de se relier au monde et aux autres ;

– Le paradoxe de la croissance économique qui, loin d’apporter le bien-être, alimente anxiété, dépression et burnout ;

– Le rôle des inégalités dans la fragilisation du lien social et de la santé mentale ;

– Les limites et dangers de la méritocratie dans nos sociétés contemporaines ;

– Les conditions pour réinventer une économie et une société fondées sur l’égalité, la solidarité et la diversité des parcours.

Une réflexion puissante et accessible pour toutes celles et ceux qui s’interrogent sur l’avenir du travail, de la croissance et du vivre-ensemble.