Podcast

Avoir le plus beau plumage, mettre ses plus délicats bijoux et se coiffer à la dernière mode, séduire c’est d’abord s’apprêter. Dans ce premier épisode, Fabrice Rubiella et Benoit Mellier du Muséum des sciences naturelles décortiquent les mécanismes de la séduction humaine et animale. Charline Porrone, Norbert S. et des visiteurs se confient sur l’importance de l’apparence dans la séduction.