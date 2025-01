Conférence

Les « théories du complot » font l’objet de nombre d’analyses et de commentaires. Ces récits alternatifs aux opinions communément admises et aux explications fournies par les autorités postulent l’existence de forces malfaisantes responsables de machinations secrètement élaborées : des complots.

Mais pourquoi et comment ces théories séduisent-elles ? Quels sont les mécanismes qui se cachent derrière un tel mode de pensée ?

Les activités de recherche de Sylvain Delouvée se concentrent sur l’étude de l’interaction entre les facteurs sociaux et psychologiques qui influencent la pensée sociale, les croyances et les comportements lorsque les individus ou les groupes rencontrent des situations pouvant être perçues comme incertaines, risquées ou extrêmes.

De manière plus appliquée, Sylvain Delouvée s’intéresse aux processus d’adaptation sociale et cognitive aux risques environnementaux (réchauffement climatique, inondation) ; aux risques sanitaires ou biologiques (maladies infectieuses émergentes, antibiorésistance, hésitation vaccinale), aux risques sociétaux (terrorisme et radicalisation) et aux incertitudes liées à ces situations.