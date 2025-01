Podcast

Coruscant, la Comté ou Westeros, autant d’univers dont nous n’avons jamais foulé le sol mais qui nous semblent familiers.Des univers issus de l’imagination fertile de leurs auteurs et autrices mais qui peuvent aussi être explorés par la géologie, la paléontologie ou encore la physique. Des mondes de fictions qui, à leur tour, nourrissent les esprits de ces scientifiques venus de la planète Terre et que nous allons redécouvrir aujourd’hui !

Après avoir observés les espèces fantastiques dans une émission précédente, nous serons accompagnés de deux scientifiques et spécialistes des univers de fiction:

– Jean-Sébastien Steyer, paléontologue au Centre de recherche en Paléontologie à Paris, vulgarisateur scientifique de l’imaginaire, auteur et directeur de l’ouvrage Le Trône de fer et les sciences paru aux éditions Belin

– Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA, vulgarisateur, et auteur sur les mondes de Dune, Alien ou encore Star Wars.

Deux explorateurs dont les interviews ont été préparées et menées avec brio par Nolwenn Laroche–Peltier, avec une chronique de Célie Dubost sur la cartographie d’un autre univers, peuplé lui de petits sorciers et petites sorcières…

Réalisation Sophie Podevin et Dounia Saez.

