Conférence Remonter le temps grâce à l’illustration scientifique L’illustration scientifique privilégie une démarche naturaliste et réaliste pour la représentation des faunes disparues. Les illustrateurs s’inspirent du vivant...

Conférence Comment les chauves-souris communiquent-elles ? Partez pour un voyage sonore au plus près des chauve-souris, entre écoute du vivant, rituels artistiques et spéculations scientifiques...

Conférence Art-science : penser le hasard et la contrainte La formation des déserts interroge, intrigue et nous émerveille par leur diversité morphologique. Dans la nature, les formes émergent...

Podcast Ça piaille sur les réseaux sociaux Préparez vos meilleurs gifs, envoyez votre story, parce qu’en cet épisode, on va parler réseaux sociaux. De cette énorme...

Conférence La science en accusation ? Méfiance, défiance et complotisme Les « théories du complot » font l’objet de nombre d’analyses et de commentaires. Ces récits alternatifs aux opinions communément...

Podcast Systèmes complexes : émergence d’une intelligence collective Quel rapport existe-il entre une nuée d’étourneaux, un krach boursier, une épidémie de grippe ou encore un embouteillage sur...

Podcast Conversations théâtrales Parfois, les sciences quittent leurs laboratoires et leurs terrains scientifiques. Parfois, elles s’aventurent sur des terrains artistiques ou des...

Documentaire Au cœur de la grotte Chauvet : une reconstitution inédite de la préhistoire Dans le sud de l’Ardèche, la grotte Chauvet Pont d’Arc est la plus ancienne grotte ornée connue au monde....

Conférence La science pour tous : le pari de la vulgarisation Aborder les sciences autrement ? Pari relevé par Florence Porcel, auteur de la BD Mars Horizon et YouTubeuse sur...

Conférence Du Titanic au Vol AF447 Deux évènements impensables à des époques de haute technologie. En 1912, le Titanic heurte un iceberg à pleine vitesse....

Podcast Paradoxes : des nœuds au service de la science ! Qui est à l’origine de l’autre : l’œuf ou la poule ? Si je dis que je mens tout...

Conférence Les félins chez les Nascas – Histoire des félins dans la culture précolombienne En Amérique latine, les félins ont tenu une place particulière dès l’époque précolombienne. Prédateurs terrestres par excellence, ils jouissent...

Documentaire Une espèce à part De l’infiniment grand à l’infiniment petit, cette série d’animation observe l’humanité à la loupe et replace l’Homme dans un...

Conférence Ce que les sciences font au genre, ce que le genre fait aux sciences… En mobilisant des travaux théoriques et empiriques classiques dans le champ des Science and Technology Studies et de la...

Podcast Le Froid Alors que les températures hivernales mettent les cerisiers en fleurs au lieu de nous décorer d’écharpes et de gants,...

Conférence Pourquoi enseigner les sciences ? Connaissance versus croyances, rendre la science accessible, donner « du » goût aux sciences… autant d’idées développées par Etienne...

Conférence Penser les carrières académiques à l’aune des dynamiques du genre Les femmes reçoivent désormais la moitié des doctorats délivrés en Europe, mais elles peinent à capitaliser sur ces atouts...