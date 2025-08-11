André Comte-Sponville ouvre sa conférence en expliquant que parmi les piliers du développement durable, l’économie et le social représentent...
La Suède annonce une nouvelle révolution industrielle « verte » près du cercle polaire : usine de batteries électriques, aciéries à l’hydrogène,...
Dans le cadre de sa mission d’animation du Grand Site de la vallée de la Vézère, le Pôle International...
« Si chacun produisait zéro-déchet, il n’y aurait plus de déchèteries. » « Si chacun refusait de manger du poisson, la question...
L’eau, c’est la vie. Si elle nous permet de boire ou de nous laver, l’eau permet aussi de nous...
L’océan nous fait vivre. Il fournit 50% de notre oxygène grâce au plancton, il régule une grande partie du...
Le changement climatique est déjà à l’œuvre comme en témoignent les îles qui disparaissent et les rives qui reculent....
En juin 2007, une mission de scientifiques étudie l’impact de l’exploitation des ressources naturelles sur les îles du nord-ouest...
En avril 1986, le réacteur détruit brûle pendant plus de dix jours. Après être montés à près de 2...
Ouragans, inondations, sécheresse, océans en péril… : les conséquences du réchauffement gagnent en violence. Que peut nous apprendre l’histoire...
Découvrez comment la présence de l’eau affecte chaque écosystème, chaque couche de la terre et votre vie. Hydrologue et...
Plus grand pays forestier d’Europe, la France possède des forêts naturelles exceptionnelles. Des forêts primaires en Guyane, des forêts...
Documentaire sur le parcours d’étudiants à la découverte d’initiatives agroécologiques en Belgique et au Sénégal.
Elisa ou : comment à dix huit ans décider de prendre une année sabbatique et partir à l’étranger se...
Manipulation génétique, insecticide… Biologiste, docteur ès sciences, maître de conférences à l’université Paris VI, spécialiste mondiale des fourmis, Bernadette...
La chasse à l’éclairage nocturne est l’un des points phares du Grenelle de l’environnement. Mais certains élus ou simples...
Parce qu’il n’est presque plus irrigué, le célèbre lac salé menace de disparaître. La Jordanie, la Palestine et Israël...
Au Danemark, les sapins sont aspergés de round up Réalisation : Thibault Formery, Lucie Lemetais
Ils sont biologistes, ingénieurs ou botanistes. Pourtant, ils interviennent en treillis, fusils mitrailleurs et gilet pare-balle, ces scientifiques n’hésitent...
