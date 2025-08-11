Ressources Dans la même catégorie

Conférence L’homme et la nature, philosophie d’un art de vivre André Comte-Sponville ouvre sa conférence en expliquant que parmi les piliers du développement durable, l’économie et le social représentent...

Documentaire Le défi du grand nord La Suède annonce une nouvelle révolution industrielle « verte » près du cercle polaire : usine de batteries électriques, aciéries à l’hydrogène,...

Conférence Transition énergétique et paysages agricoles de l’après-pétrole Dans le cadre de sa mission d’animation du Grand Site de la vallée de la Vézère, le Pôle International...

Conférence Gestion de l’environnement : quel rôle pour les citoyens ? « Si chacun produisait zéro-déchet, il n’y aurait plus de déchèteries. » « Si chacun refusait de manger du poisson, la question...

Conférence Ressource en eau et agriculture L’eau, c’est la vie. Si elle nous permet de boire ou de nous laver, l’eau permet aussi de nous...

Conférence La Mer, les prochaines 60 années L’océan nous fait vivre. Il fournit 50% de notre oxygène grâce au plancton, il régule une grande partie du...

Documentaire La mer attaque la terre Le changement climatique est déjà à l’œuvre comme en témoignent les îles qui disparaissent et les rives qui reculent....

Documentaire Quand toute la glace aura fondue Le changement climatique est déjà en action comme en témoignent les îles qui disparaissent et les rives qui reculent....

Documentaire Canal du Mozambique : De Nosy Iranja à Juan de Nova En juin 2007, une mission de scientifiques étudie l’impact de l’exploitation des ressources naturelles sur les îles du nord-ouest...

Documentaire L’Europe et Tchernobyl En avril 1986, le réacteur détruit brûle pendant plus de dix jours. Après être montés à près de 2...

Documentaire Mers et océans | Quand la Terre se réchauffe (1/2) Ouragans, inondations, sécheresse, océans en péril… : les conséquences du réchauffement gagnent en violence. Que peut nous apprendre l’histoire...

Conférence Quand l’eau s’invite dans les profondeurs Découvrez comment la présence de l’eau affecte chaque écosystème, chaque couche de la terre et votre vie. Hydrologue et...

Documentaire Forêts en danger : que fait l’Etat ? Plus grand pays forestier d’Europe, la France possède des forêts naturelles exceptionnelles. Des forêts primaires en Guyane, des forêts...

Documentaire Culture des possibles Documentaire sur le parcours d’étudiants à la découverte d’initiatives agroécologiques en Belgique et au Sénégal.

Documentaire L’année sabbatique d’Elisa en Thailande Elisa ou : comment à dix huit ans décider de prendre une année sabbatique et partir à l’étranger se...

Documentaire Les chasseurs d’éclairage nocturne La chasse à l’éclairage nocturne est l’un des points phares du Grenelle de l’environnement. Mais certains élus ou simples...

Documentaire Peut-on sauver la mer Morte ? Parce qu’il n’est presque plus irrigué, le célèbre lac salé menace de disparaître. La Jordanie, la Palestine et Israël...

Documentaire Des sapins à perte de vue dopés au glyphosate Au Danemark, les sapins sont aspergés de round up Réalisation : Thibault Formery, Lucie Lemetais