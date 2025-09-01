Le 17 août 2017 ont été détectées pour la première fois des ondes gravitationnelles. De nombreuses émissions lumineuses associées ont été également détectées, avec en particulier une kilonova observée pendant une dizaine de jours après le signal gravitationnel. Cette lumière est très certainement la preuve que les fusions d’étoiles à neutrons permettent la synthèse des noyaux les plus lourds tels que l’uranium, le platine ou l’or… Cette conférence fera le point sur cette astronomie nouvelle, dans laquelle les messagers gravitationnels et lumineux se complètent pour nous permettre d’explorer en détails de spectaculaires cataclysmes cosmiques.