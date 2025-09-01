Ressources Dans la même catégorie

Conférence Retour aux sources Conférence exceptionnelle d’Anne L’Huillier. Elle reviendra sur son expérience qui a montré la génération d’impulsions laser attoseconde (10-18 s)...

Documentaire La vitesse de la lumière dans l’univers Stephen Hawking tente de nous faire comprendre à quelle vitesse se déplace la lumière dans l’univers.

Conférence La lumière révélée Serge Haroche, prix Nobel de physique 2012, nous propose un parcours sur l’histoire du photon jusqu’aux découvertes plus récentes...

Article 4 infos insolites sur le temps Le temps est une notion à la fois familière et mystérieuse. Nous le mesurons chaque jour avec nos montres...

Conférence Que penser de la lumière ? La lumière est sans doute l’un des phénomènes les plus fascinants de l’univers, à la fois insaisissable et omniprésente....

Conférence Les étoiles, creusets d’atomes Lorsqu’on étudie les éléments chimiques disséminés dans notre système solaire, on y découvre une extraordinaire richesse, constituée de plusieurs...

Conférence Conducteurs organiques et physique quantique à basse dimension Les conducteurs organiques constituent une famille de matériaux fascinants qui ont bouleversé la vision classique de la...

Documentaire Comprendre le temps grâce à la relativité Pour comprendre le temps, il faut se représenter chaque moment comme une suite d’instantanés. On vous explique tout.

Documentaire La planche à foil et la portance – Culture physique Avez-vous déjà vu un planchiste qui fend les vagues en s’appuyant sur le vent ? Comme s’il volait au-dessus de...

Conférence Le verre, un matériau omniprésent aux propriétés mécaniques surprenantes Sous l’appellation « verre » se cache une grande variété de matériaux qui ont en commun l’absence d’ordre à...

Documentaire Les secrets de la gravitation Einstein est l’auteur de la découverte du secret de la gravitation. Même si Newton avant lui avait réussi à...

Conférence Pourquoi le modèle standard est-il standard ? Le modèle standard de la physique des particules est un extraordinaire édifice mathématique, construit en un siècle d’aller-retours entre...

Documentaire Les mondes invisibles – Au-delà de la vitesse Des phénomènes ultra-rapides échappent à l’oeil humain, mais les progrès technologiques permettent de les voir au nanomètre près, grâce...

Conférence Le graphène : un matériau miracle ? Le futur serait à la pointe de nos mines de crayons. Lorsque les scientifiques ont réduit le graphite, le...

Conférence Les constantes en physique Savez-vous que le mètre et le kilogramme ne sont plus définis par des étalons en platine conservés à Paris...

Conférence Les solides poreux : une longue histoire et des solutions pour la planète L La chimie, souvent décriée, est un art, une science qui génère de nombreuses technologies et apporte certaines solutions...

Conférence Antimatière L’existence de l’antimatière fut prédite en 1928 par Paul Dirac. Quatre ans plus tard, Carl Anderson la détectait pour...

Article Trouver le bon soutien en physique-chimie pour réussir La physique-chimie est une matière exigeante qui demande rigueur et compréhension approfondie des concepts. Que ce soit au collège,...

Conférence Des petits réacteurs nucléaires : pour quoi faire ? A l’occasion du salon international du nucléaire civil, WNE, le CEA a organisé une émission live autour de la...