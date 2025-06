Conférence

Alliant la mécanique quantique et la relativité d’Einstein, la physique des particules décrit les blocs élémentaires qui composent la matière visible (étoiles, planètes, galaxies, êtres vivants…) et les forces qui les maintiennent ensemble au cours de l’évolution de l’Univers depuis ses tous premiers instants jusqu’à aujourd’hui. La découverte au CERN en 2012 du boson de Higgs au grand collisionneur de hadrons, le LHC, a complété cette matrice des particules et des forces et a ouvert la voie à de nouvelles interrogations sur le vide, l’espace, le temps, la matière. Retour sur l’avenir de la physique et la promesse de découvertes exceptionnelles…