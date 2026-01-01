Derrière le titre loufoque, se cache une conférence de Noël, dans le pur style originel, c’est-à-dire une conférence scientifique, démonstrative et grand public. La quantique est partout, parfois on la voit et parfois on ne la voit pas. À quel moment doit-on faire explicitement appel à la quantique pour expliquer un phénomène ? Ce problème de bord est fascinant car il permet de rentrer dans la quantique sur la pointe des pieds, quasi par effraction, par la porte dérobée pourrait-on dire. C’est ainsi qu’on ne reçoit pas une décharge de rayons ultra-violets en sirotant une tasse de café, qu’on peut voir son reflet dans une vitre tout en regardant le paysage ou que les électrons ne s’effondrent pas sur le noyau des atomes ce qui serait un brin gênant pour la survie du monde.