Conférence Circuits Josephson : des phénomènes quantiques macroscopiques aux atomes artificiels Formé au CEA et pionnier des circuits quantiques supraconducteurs, Michel Devoret a été récompensé aux côtés de John Clarke...

Conférence Le graphène : un matériau miracle ? Le futur serait à la pointe de nos mines de crayons. Lorsque les scientifiques ont réduit le graphite, le...

Article Les neutrinos : une particule mystérieuse de l’univers Les neutrinos sont des particules élémentaires qui suscitent un grand intérêt dans la communauté scientifique. Ils font partie des...

Conférence Les grandes leçons de l’infiniment petit L’étude des atomes, les constituants de base de la matière, a permis de tirer de nombreuses leçons importantes en...

Conférence La transmission quantique Au début du 20ème siècle, des physiciens audacieux sont entrés dans un territoire jusqu’alors inexploré: le domaine du très...

Conférence Qu’est que le temps : vision cosmologique La vision cosmologique du temps se réfère à la manière dont le temps est compris et interprété dans le...

Conférence Les ondes gravitationnelles Pour la première fois, des scientifiques ont observé des ondulations de l’espace-temps, appelées ondes gravitationnelles, produites par un événement...

Conférence Structure et transformation de la matière La structure et la transformation de la matière sont au cœur des sciences physiques et chimiques, révélant les secrets...

Conférence Antimatière, entre fiction et réalité L’existence de l’antimatière fut prédite en 1928 par Paul Dirac. Quatre ans an plus tard, Carl Anderson la détectait...

Documentaire Les explosifs – Une science détonante Des minuscules charges explosives nécessaires au déclenchement des airbags aux effets spéciaux du cinéma en passant par la délicate...

Documentaire Le champ magnétique et l’inversion des pôles Un documentaire sur le champ magnétique et l’inversion des pôles. Le champ magnétique est comme un bouclier invisible qui...

Documentaire Marie Curie – Au delà du mythe Seule femme à avoir obtenu deux Prix Nobel dont un avec son mari, elle a bouleversé notre conception du...

Documentaire Révolution énergétique ou mirage ? La vérité sur la fusion nucléaire Cette émission décrypte l’un des sujets scientifiques les plus fascinants : la fusion nucléaire. Entre espoirs d’une énergie propre...

Documentaire Les secrets de la Gravité – Sur les traces d’Albert Einstein Vous pourrez suivre les traces d’Albert Einstein et explorer les secrets de la gravité aux côtés d’un jeune garçon...

Documentaire Les secrets de la gravitation Einstein est l’auteur de la découverte du secret de la gravitation. Même si Newton avant lui avait réussi à...

Conférence La fusion nucléaire expliquée Pas forcément bien connue du grand public, la fusion nucléaire est pourtant considérée par certains comme une technologie quasiment...

Documentaire L’énergie nucléaire L’énergie nucléaire génère la peur des hommes. Mais cette énergie fascine également et ses possibilités sont immenses.

Conférence La merveilleuse histoire de la découverte du boson de Higgs Le boson de Higgs a été prédit en 1964 par des physiciens théoriciens. Il fut alors recherché par différentes...

Documentaire Le temps à travers le trou de verre La réversibilité du temps. C’est de l’interaction de la pensée avec la matière que s’élèvent les sons d’une musique...