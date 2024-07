Conférence

Une plante plus rapide qu’une mouche, un footballeur qui s’inspire d’un engin de guerre du Moyen-Âge, un tuyau qui parle, une cape qui rend invisible, etc. La nature est pleine de surprises pour quiconque veut bien s’aventurer hors des sentiers battus. Passionnés de physique et curieux de tout, J.-M. Courty et E. Kierlik vous invitent à une promenade sur ces chemins de traverse pour découvrir et comprendre cette physique du quotidien. Laissez-vous surprendre par un phénomène physique que vous avez déjà cotoyé sans même le remarquer.