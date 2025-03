Conférence

Sonder les « infinis » est une constante des travaux de recherche en physique. Si l’infiniment grand et l’infiniment petit sont souvent traités, l’infiniment bref l’est plus rarement. Cette ultra brièveté est mesurée en attosecondes, soit un milliardième de milliardième de seconde (10-18 s), grâce aux impulsions lumineuses issues des technologies laser infra-rouge. Ces impulsions de lumière sont tellement courtes qu’elles peuvent suivre le mouvement des électrons dans la matière, permettant ainsi de mesurer les processus avec lesquels ils se déplacent ou changent d’énergie. Pierre Agostini, lors de cette conférence, décrira comment ses travaux l’ont conduit à développer cette méthode, et comment la recherche fondamentale en « physique de recollisions » à l’origine de ces impulsions, pourrait donner naissance à des impulsions encore mille fois plus courtes : les zeptosecondes.