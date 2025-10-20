La physique quantique est l’une des branches les plus fascinantes et déroutantes de la science moderne. Contrairement à la physique classique, qui décrit le monde à l’échelle humaine avec des lois intuitives comme celles de Newton, la physique quantique plonge dans l’univers de l’infiniment petit, là où les particules ne se comportent plus de manière prévisible, mais selon des probabilités. Elle gouverne le comportement des atomes, des électrons, des photons et d’autres particules subatomiques, en révélant une réalité bien plus complexe et étrange que ce que nos sens peuvent percevoir.