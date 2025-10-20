Ressources Dans la même catégorie

Conférence La structure fondamentale de la matière : le boson de higgs Le boson de Higgs joue un rôle fondamental dans le modèle standard de la physique des particules, qui est...

Podcast Les savants poètes de l’infiniment petit Comment les scientifiques ont-ils élaboré une théorie des atomes, alors que les atomes sont de minuscules particules invisibles ? Comment...

Conférence Fusion nucléaire : énergie des étoiles, énergie du futur ? La fusion nucléaire, ce processus fascinant par lequel les étoiles brillent depuis des milliards d’années, représente l’un des plus...

Conférence Aux sources de la physique quantique Dans cette conférence, nous revisiterons les concepts les plus profonds qui ont donné naissance à la Physique Quantique. De...

Conférence La fusion thermonucléaire et ses controverses La fusion thermonucléaire – le « graal » souvent cité de la production d’énergie – suscite autant d’enthousiasme que...

Conférence Que savons-nous du temps ? Le temps, dans sa nature la plus profonde, demeure l’un des concepts les plus mystérieux et insaisissables que l’humanité...

Article C’est quoi, le mur du son ? Le concept du mur du son est un phénomène fascinant qui a captivé l’imagination des scientifiques, des ingénieurs et...

Conférence Le temps existe-t-il vraiment ? Vous croyez tout savoir du temps ? Etienne Klein, physicien et auteur, décortique d’un point de vue philosophique et...

Conférence Gravité quantique : l’espace-temps est il aléatoire ? Newton nous apprend que la gravitation est universelle, et Einstein nous explique pourquoi : l’espace-temps est dynamique, et interagit...

Conférence Conducteurs organiques et physique quantique à basse dimension Les conducteurs organiques constituent une famille de matériaux fascinants qui ont bouleversé la vision classique de la...

Conférence Acoustique des instruments de musique L’acoustique des instruments de musique est un domaine fascinant qui allie la physique, la perception auditive et l’art de...

Documentaire Au coeur du cosmos – Retour aux origines \r

La lumière est un phénomène qui a toujours fasciné les hommes. Le temple égyptien de Karnak, dédié au culte...

Documentaire La gravitation, la force mystérieuse La gravitation est une interaction physique causant l’attraction des corps sous l’effet de leur masse. C’est elle qui nous...

Documentaire La mécanique quantique du cerveau La mécanique quantique est la branche de la physique qui a pour objet d’étudier et de décrire les phénomènes...

Conférence L’incertitude en physique quantique L’un des domaines les plus fascinants et intrigants de la physique moderne est sans aucun doute la physique quantique....

Conférence Des nouvelles de la quantique Découvrez comment la physique quantique révolutionne notre compréhension du monde et ouvre la voie à des phénomènes inédits, pourtant...

Article Comment fonctionne un micro-ondes ? Le micro-ondes, compagnon idéal des personnes seules adeptes de plats surgelés, est une innovation clé dans nos cuisines. Toutefois,...

Conférence Les idées noires de la physique Ciel noir, corps noir, trou noir, matière noire et énergie noire : pourquoi les physiciens éprouvent-ils le besoin de...

Documentaire Hydrogène : l’énergie du futur ? Saviez-vous que l’hydrogène pouvait être une alternative à nos sources d’énergie polluantes ? Où le trouver et comment l’utiliser...