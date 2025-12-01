Ressources Dans la même catégorie

Article Un métal d’exception : l’aluminium L’aluminium est l’un des métaux les plus remarquables et polyvalents de notre époque. Connu pour sa légèreté et sa...

Podcast Qu’est-ce que le rhodium ? Le rhodium est un élément chimique (symbole Rh, numéro atomique 45) qui fait partie de la famille des métaux...

Conférence Univers parallèles et révolution quantique De Louis de Broglie, prix Nobel de physique 1929, à Serge Haroche, prix Nobel de physique 2012, embarquez avec...

Conférence L’espace-temps déformé : une histoire des mirages gravitationnels L’effet de lentille gravitationnelle est l’un des rares phénomènes relativistes visibles (presque) à l’ œil nu. Par exemple, la...

Conférence Que penser du temps ? La question du temps fait l’objet d’un chapitre dans « L’odyssée d’une conscience ». On y parle notamment du paradoxe des...

Documentaire Révolution énergétique ou mirage ? La vérité sur la fusion nucléaire Cette émission décrypte l’un des sujets scientifiques les plus fascinants : la fusion nucléaire. Entre espoirs d’une énergie propre...

Conférence La fabuleuse histoire du principe de moindre action : de Fermat à Feynman La physique s’est construite sur la base de quelques notions fondamentales comme la « Force » et « l’Énergie ...

Conférence La fusion nucléaire expliquée Pas forcément bien connue du grand public, la fusion nucléaire est pourtant considérée par certains comme une technologie quasiment...

Article C’est quoi, la luminescence ? La luminescence est un phénomène captivant et mystérieux qui se manifeste par l’émission de lumière par certaines substances sans...

Conférence La polarisation de la lumière : du rayon extraordinaire aux applications modernes Ce phénomène optique est omniprésent dans notre environnement naturel : dans le bleu du ciel, les reflets, ou les...

Article De quoi est composé la lumière ? Il est souvent difficile pour nous de concevoir qu’une chose que nous ne pouvons toucher, et qui est presque...

Conférence Pourquoi le modèle standard est-il standard ? Le modèle standard de la physique des particules est un extraordinaire édifice mathématique, construit en un siècle d’aller-retours entre...

Conférence À la recherche des matières quantiques La physique quantique est invisible, abstraite, elle échappe à nos intuitions. Et pourtant, elle se cache dans le monde...

Documentaire La nouvelle théorie quantique du bigbang La théorie du Big Bang en cosmologie est satisfaisante à bien des égards, mais ne répond pas à des...

Documentaire C2N, sculpter la matière Pour sculpter la matière à l’échelle du nanomètre, où chaque poussière ou infime vibration peut compromettre leur travail, les...

Podcast Han Solo peut-il vraiment voyager à la vitesse de la lumière ? « Il était une fois, dans une galaxie lointaine, très lointaine… » À bord du Faucon Millénium, Han Solo et ses...

Article C’est quoi, la supraconductivité ? La supraconductivité est l’un des phénomènes les plus fascinants de la physique moderne, où certains matériaux peuvent, dans des...

Conférence Les mystères de l’atome L’évolution du concept d’atome a été complexe et sinueuse à travers l’histoire. Initialement amorcée par les philosophes de l’Antiquité...