La science-fiction met souvent en scène vaisseaux spatiaux, gigantesques stations orbitales ou méga- projets planétaires. Pour la plupart, ces réalisations relèvent de l’imagination la plus débridée.
En revanche, d’autres survivent à une analyse plus poussée fondée sur la science maîtrisée à notre époque : à défaut d’être réalisables dans un futur proche, elles ont un fonctionnement pensable. Si les univers de la science-fiction obéissent aux mêmes lois que le nôtre, que nous manque-t-il donc pour égaler ses exploits ? Et comment les réaliser ? Au-delà des difficultés techniques propres à la réalisation d’un instrument fonctionnel, du grille-pain au vaisseau interstellaire, la différence entre nous et ces ingénieurs du futur est d’abord une affaire de capacité à produire et à utiliser rapidement une grande quantité d’énergie.