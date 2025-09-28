Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les secrets de la mécanique quantique : le cauchemar d’Einstein Découvrez les mystères de la mécanique quantique. L’observation du monde microscopique à l’échelle atomique et subatomique a bouleversé la...

Conférence Des quarks et des gluons Quelles sont les particules élémentaires qui constituent le monde qui nous entoure ? Pourquoi les physiciens s’y intéressent-ils ?...

Documentaire Les pêcheurs de neutrinos Comment détecter les neutrinos, ces particules si furtives que des milliards d’entre elles traversent notre corps chaque seconde sans...

Conférence Radioactivité : la physique de l’atome Qu’est-ce que la fission et la fusion nucléaire ? Qu’entend-on par radioactivité, isotopes, protons et neutrons, radioactivité dite “artificielle”,...

Conférence Les folles vitesses de la lumière Les expériences développées dans l’équipe de Julien Laurat au laboratoire Kastler Brossel explorent les bizarreries du monde quantique pour...

Conférence Voyage dans l’espace-temps Notre Univers est constitué d’une myriade de galaxies. Chacune contient une pléthore d’étoiles, parfois accompagnées de planètes, mais aussi...

Conférence E=mc2 : l’équation de tous les possibles Cette formule est peut-être la plus célèbre des équations, celle qui a permis d’envisager le monde d’une tout autre...

Conférence La physique de l’extrême Le vide le plus vide, la caméra la plus rapide, l’expérience la plus froide, la pression la plus forte,...

Documentaire Cosmos – Toujours plus en profondeur L’épisode explore l’infiniment petit en se centrant sur la nature particulaire de la matière. Pour ce faire, Tyson emprunte...

Podcast La mole Parfois, on se sent molasse, ou mollasson. On a un coup de mou quoi. Mais ce ne sera pas...

Documentaire Science friction, la physique des objets entremêlés Les frottements sont loin d’être négligeables dans les expériences en physique et cette conférence-démo de Frédéric Restagno, physicien au...

Conférence Ondes gravitationnelles et trous noirs Les ondes gravitationnelles et les trous noirs sont les deux prédictions les plus novatrices de la Théorie de la...

Documentaire Les explosifs – Une science détonante Des minuscules charges explosives nécessaires au déclenchement des airbags aux effets spéciaux du cinéma en passant par la délicate...

Documentaire Des ondes qui traversent les murs Cette conférence est consacrée aux ondes et plus précisément à la façon dont on peut les modeler afin de...

Conférence La nouvelle révolution quantique On croyait tout connaître de la physique quantique. Mais depuis quelques années, nous vivons une nouvelle révolution. Les physiciens...

Documentaire La mécanique quantique du cerveau La mécanique quantique est la branche de la physique qui a pour objet d’étudier et de décrire les phénomènes...

Documentaire Le spectacle de la lumière L’histoire des télescopes et des phénomènes lumineux de notre univers. La lumière est un phénomène physique, un transport d’énergie sans...

Article Comment fonctionne un micro-ondes ? Le micro-ondes, compagnon idéal des personnes seules adeptes de plats surgelés, est une innovation clé dans nos cuisines. Toutefois,...

Documentaire Pourquoi les armes atomiques sont-elles si dangereuses ? Les effets dévastateurs des armes atomiques sont visibles à court terme, mais aussi sur les générations à venir.