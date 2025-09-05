Ressources Dans la même catégorie

Conférence Fusions d’étoiles à neutrons, ondes gravitationnelles et kilonovae Le 17 août 2017 ont été détectées pour la première fois des ondes gravitationnelles. De nombreuses émissions lumineuses associées...

Conférence Retour aux sources Conférence exceptionnelle d’Anne L’Huillier. Elle reviendra sur son expérience qui a montré la génération d’impulsions laser attoseconde (10-18 s)...

Documentaire La vitesse de la lumière dans l’univers Stephen Hawking tente de nous faire comprendre à quelle vitesse se déplace la lumière dans l’univers.

Conférence La lumière révélée Serge Haroche, prix Nobel de physique 2012, nous propose un parcours sur l’histoire du photon jusqu’aux découvertes plus récentes...

Article 4 infos insolites sur le temps Le temps est une notion à la fois familière et mystérieuse. Nous le mesurons chaque jour avec nos montres...

Conférence Que penser de la lumière ? La lumière est sans doute l’un des phénomènes les plus fascinants de l’univers, à la fois insaisissable et omniprésente....

Conférence Les étoiles, creusets d’atomes Lorsqu’on étudie les éléments chimiques disséminés dans notre système solaire, on y découvre une extraordinaire richesse, constituée de plusieurs...

Conférence Conducteurs organiques et physique quantique à basse dimension Les conducteurs organiques constituent une famille de matériaux fascinants qui ont bouleversé la vision classique de la...

Podcast Tout ce temps ! La seconde est une unité de mesure du temps qui est couramment utilisée dans le système international d’unités (SI)....

Documentaire Albert Einstein I Quelle Histoire De sa naissance à Ulm, en Allemagne, à l’obtention du prix Nobel de physique en 1921 en passant par...

Conférence Les supraconducteurs et leurs fascinantes propriétés Une fois refroidis à très basses températures, certains matériaux deviennent supraconducteurs. Non seulement ils se mettent à conduire le...

Documentaire Tout ce qu’il faut savoir sur – La vitesse Vous aimez la vitesse, mais comprenez-vous vraiment ce phénomène? Comment attraper entre ses dents une balle tirée d’un...

Conférence Le big bang : un siècle de cosmologie Comment comprendre la construction du modèle du big bang ? Jean-Philippe Uzan, chercheur en physique théorique au CNRS est...

Podcast Pourquoi les physiciens parlent-ils de mondes parallèles ? Depuis l’Antiquité jusqu’à la science-fiction moderne, l’idée de mondes parallèles fascine. Aujourd’hui, dans les théories les plus avancées de...

Conférence Les mystères du proton Le proton est partout. C’est l’un des constituants du noyau des atomes. Il est même le constituant le plus...

Podcast Tribologie : qui s’y frotte s’y mouille ! Vous êtes-vous déjà posé une question aussi simple que : pourquoi l’eau ça mouille ? C’est vrai ça, l’eau,...

Conférence La gravitation quantique remet-elle en cause le Big bang ? Aurelien Barrau passe en revu les dernières avancées de la cosmologie physique. Il explique comment la gravitation quantique pourrait...

Documentaire La mécanique quantique du cerveau La mécanique quantique est la branche de la physique qui a pour objet d’étudier et de décrire les phénomènes...