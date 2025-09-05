Les images de plus en plus lointaines transmises par les télescopes spatiaux sont d’une beauté époustouflante mais il aurait pu en être bien autrement. Si notre Univers avait été constitué d’une matière qui ne rayonne pas, il n’y aurait ni étoiles, ni galaxies et certainement aucune vie sur Terre. La lumière est donc la clé de voûte de nos origines. Grâce à elle, la matière s’est organisée depuis le Big Bang, il y a 13,8 milliards d’années. Grand spécialiste de la formation et de l’évolution des galaxies, l’astrophysicien David Elbaz, revient, à l’appui de clichés et de vidéos récentes tournées dans l’espace, sur la création de l’Univers et les questions existentielles qu’elles soulèvent. L’auteur de “La plus belle ruse de la lumière”, qui a reçu le prix Ciel et Espace du livre d’astronomie 2022, se demande si, en suivant un cours qui relève du hasard, l’Univers suit une logique.