Conférence

Notre Univers est constitué d’une myriade de galaxies. Chacune contient une pléthore d’étoiles, parfois accompagnées de planètes, mais aussi de gaz et de poussières. Aujourd’hui, grâce à des télescopes toujours plus puissants installés sur Terre et dans l’Espace, à bord de satellites, nous observons des astres de plus en plus lointains. Comment mesure t’on précisément la distance de ces astres, depuis les corps du Système Solaire qui nous héberge, jusqu’aux confins de l’Univers? C’est une des questions clefs qui se pose aux scientifiques. Jusqu’où pourra t’on scruter notre Univers?

Existe t’il une limite physique à l’observation de l’Univers lointain?

L’espace et le temps constituent deux entités indissociables. Regarder loin dans l’espace, c’est aussi remonter le temps, très loin dans le passé. Peut-on espérer remonter le temps jusqu’au Big Bang, l’explosion originelle de notre Univers naissant ?