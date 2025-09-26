Qu’est-ce que la fission et la fusion nucléaire ? Qu’entend-on par radioactivité, isotopes, protons et neutrons, radioactivité dite “artificielle”, fission, nouvelles radioactivités, noyaux-bulles et bien d’autres… Techniquement, quelles sont les perspectives à court et moyen terme ? La physique nucléaire a pour d’étudier, de comprendre et prédire les propriétés du noyau atomique. Le noyau atomique n’est pas visible à l’oeil nu, ni même au microscope, le plus puissant soit-il. Il est cependant à l’origine de plus de 99% de la masse des atomes et ses propriétés sont à l’origine de la plus grande partie de l’électricité produite en France ainsi que de la lumière du jour.