Conférence Soap film opera, ou la danse des bulles de savon La vedette de cette conférence est un film de savon, membrane liquide fine et fragile, tendu au bout d’un...

Podcast Les atomes s’imposent en pleine lumière La théorie atomique (l’idée que le monde est composé d’atomes) est née de la curiosité de nombreux scientifiques dont...

Conférence La physique quantique en images La physique quantique est l’une des branches les plus fascinantes et déroutantes de la science moderne. Contrairement à la...

Conférence La structure fondamentale de la matière : le boson de higgs Le boson de Higgs joue un rôle fondamental dans le modèle standard de la physique des particules, qui est...

Podcast Les savants poètes de l’infiniment petit Comment les scientifiques ont-ils élaboré une théorie des atomes, alors que les atomes sont de minuscules particules invisibles ? Comment...

Conférence Fusion nucléaire : énergie des étoiles, énergie du futur ? La fusion nucléaire, ce processus fascinant par lequel les étoiles brillent depuis des milliards d’années, représente l’un des plus...

Conférence Aux sources de la physique quantique Dans cette conférence, nous revisiterons les concepts les plus profonds qui ont donné naissance à la Physique Quantique. De...

Conférence La fusion thermonucléaire et ses controverses La fusion thermonucléaire – le « graal » souvent cité de la production d’énergie – suscite autant d’enthousiasme que...

Conférence Les deux infinis, une aventure scientifique hors norme La découverte du boson de Higgs au CERN, des ondes gravitationnelles émises lors de la coalescence de deux trous...

Documentaire Science friction, la physique des objets entremêlés Les frottements sont loin d’être négligeables dans les expériences en physique et cette conférence-démo de Frédéric Restagno, physicien au...

Conférence La physique de l’extrême Le vide le plus vide, la caméra la plus rapide, l’expérience la plus froide, la pression la plus forte,...

Conférence Les désordres du temps Conférence donnée par Aurélien Barrau, astrophysicien et philosophe, le 15 avril 2024 dans le cadre du cycle « À Ciel...

Documentaire Les mondes invisibles – Extrême vision L’ultra-rapide, c’est tout ce que nous n’avons pas la capacité de percevoir, c’est à dire ce qui va plus...

Documentaire Les secrets de la gravité Suivez les traces d’Albert Einstein et explorez les secrets de la gravité aux côtés d’un jeune garçon et de...

Documentaire Etienne Klein : histoire de la physique quantique En 1900, le physicien allemand Max Planck introduisit l’idée de quantification de l’énergie, afin de proposer une formule pour...

Podcast Et si l’univers était dans un atome? Notre univers est-il infini? Et si oui, de quelle manière? Aujourd’hui, je vous en propose une très originale, car...

Conférence La physique quantique autrement Julien Bobroff a accepté l’invitation d’InfiniSciences et a donné une conférence pour expliquer simplement les concepts de la Physique...

Conférence Le monde vu en infrarouge Tous les corps émettent une lumière infrarouge, invisible à nos yeux et caractéristique de leur température. Nous pouvons détecter...

Conférence Des quarks et des gluons Quelles sont les particules élémentaires qui constituent le monde qui nous entoure ? Pourquoi les physiciens s’y intéressent-ils ?...