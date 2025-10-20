Quel est le point commun entre une bulle de savon et les Empereurs de la banquise ? Partez à la découverte d’un monde à l’échelle nanométrique et découvrez comment la chimie peut modifier les surfaces des matériaux. A travers des expériences simples et des démonstrations insolites, venez explorer les polymères amphiphiles et créer, en direct, vos propres molécules !