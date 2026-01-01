L’évolution du cerveau humain et la quête incessante d’énergie ont toujours été intimement liées, influençant non seulement nos comportements, mais aussi la manière dont nous élevons nos enfants et transformons notre cadre de vie.
Depuis les premières migrations hors d’Afrique jusqu’aux révolutions agricoles et industrielles, biologie et culture n’ont cessé d’interagir. En façonnant leur environnement, les humains fabriquent en réalité leur propre évolution. Cette approche permet d’éclairer l’histoire de l’évolution humaine et d’explorer les mécanismes profonds qui ont façonné les humanités du passé.