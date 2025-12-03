Virginie Hilssone-Lévy, journaliste météo, souligne l’éco-anxiété chez les jeunes face au changement climatique et propose d’utiliser les réseaux sociaux pour un traitement plus positif et éducatif. Elle explique comment les médias traditionnels et les réseaux sociaux peuvent influencer les comportements, inspirer des actions écologiques et combattre la désinformation, tout en appelant à la collaboration pour créer un impact positif sur le climat.