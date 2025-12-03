Le réchauffement climatique touche de plein fouet les forêts françaises. Soumises à des épisodes de canicule à répétition, les...
Dans le cadre de la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture, l’association La Défense des...
Dans le cadre des conférences du Cycle pluridisciplinaires d’études supérieures (CPES) de PSL, Matthieu Glachant, professeur d’économie de Mines...
En 2020, plus de 2,6 milliards de personnes se sont retrouvées confinées chez elles, et les lieux publics se...
Le développement de missions spatiales visant à estimer l’équivalent en eau de la neige nécessite des systèmes de modélisation...
L’humain ou l’animal, entre les deux la paille balance
Le tour du monde en 80 jours, le festival international du cerf-volant, Mary Poppins, le tour de france à...
Imaginez un congélateur géant qui n’a pas été dégivré depuis des centaines de milliers d’années et qui soudainement, tombe...
La production de matières premières minérales suit une croissance exponentielle pour subvenir aux besoins et au développement économique d’une...
Depuis toujours, le climat a changé. Plus récemment dans l’histoire de la terre, les êtres humains se sont appropriés...
La fonte des glaciers constitue aujourd’hui l’un des symboles les plus alarmants du dérèglement climatique. Ces immenses réservoirs de...
La mer recouvre plus de 70% de notre planète « Terre ». Elle est à l’origine de la vie,...
Dans un monde en proie à une crise écologique et sociale sans précédent, où les forêts disparaissent à un...
Produit de luxe il y a encore dix ans, la mangue est entrée dans le top 5 des fruits...
Ce film retrace le parcours et le combat de l’activiste écologiste Paul Watson, co-fondateur de Greenpeace et fondateur de...
De l’eau propre à boire, pour cuisiner, se laver. De l’eau évacuée, assainie. Pour une personne sur trois dans...
Au Groenland, la fonte de la calotte glaciaire a rendu plus accessible et moins coûteuse l’extraction de ressources naturelles...
Le changement climatique exerce une influence croissante sur les dynamiques conflictuelles en Afrique, une région déjà marquée par des...
Les ports de pêche du sud de l’Espagne sont quotidiennement le théâtre de scènes de désespoir lorsque les bateaux,...
Nous avons rencontré des adeptes du coal rolling, littéralement le charbon roulant. Ce sont des activistes qui trafiquent leurs...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site