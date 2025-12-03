Ressources Dans la même catégorie

Conférence La forêt face au dérèglement climatique : agir dans l’incertitude Le réchauffement climatique touche de plein fouet les forêts françaises. Soumises à des épisodes de canicule à répétition, les...

Conférence De l’assiette à la planète, réduire le gaspillage alimentaire Dans le cadre de la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture, l’association La Défense des...

Conférence Changement climatique et marchés du carbone Dans le cadre des conférences du Cycle pluridisciplinaires d’études supérieures (CPES) de PSL, Matthieu Glachant, professeur d’économie de Mines...

Documentaire La pollution sonore: une menace pour la vie marine En 2020, plus de 2,6 milliards de personnes se sont retrouvées confinées chez elles, et les lieux publics se...

Conférence Vers une meilleure simulation des propriétés physiques de neige à l’échelle du Canada Le développement de missions spatiales visant à estimer l’équivalent en eau de la neige nécessite des systèmes de modélisation...

Podcast Quel bon vent vous amène ? Le tour du monde en 80 jours, le festival international du cerf-volant, Mary Poppins, le tour de france à...

Article Ce que contient vraiment le pergélisol qui fond Imaginez un congélateur géant qui n’a pas été dégivré depuis des centaines de milliers d’années et qui soudainement, tombe...

Conférence Les ressources minérales dans la transition : entre crises et durabilité La production de matières premières minérales suit une croissance exponentielle pour subvenir aux besoins et au développement économique d’une...

Conférence L’alpinisme entre passion et adaptation Depuis toujours, le climat a changé. Plus récemment dans l’histoire de la terre, les êtres humains se sont appropriés...

Conférence Les enjeux de la fonte des glaciers La fonte des glaciers constitue aujourd’hui l’un des symboles les plus alarmants du dérèglement climatique. Ces immenses réservoirs de...

Conférence Et si la mer nous soignait ? La mer recouvre plus de 70% de notre planète « Terre ». Elle est à l’origine de la vie,...

Conférence La voix des peuples autochtones pour protéger la planète Dans un monde en proie à une crise écologique et sociale sans précédent, où les forêts disparaissent à un...

Documentaire La mangue, itinéraire d’un fruit gâté Produit de luxe il y a encore dix ans, la mangue est entrée dans le top 5 des fruits...

Documentaire Paul Watson – Une vie pour les océans Ce film retrace le parcours et le combat de l’activiste écologiste Paul Watson, co-fondateur de Greenpeace et fondateur de...

Documentaire Brésil, une eau propre pour une vie digne De l’eau propre à boire, pour cuisiner, se laver. De l’eau évacuée, assainie. Pour une personne sur trois dans...

Documentaire Les dessous de la mondialisation – Groenland, l’indépendance au bout de la terre Au Groenland, la fonte de la calotte glaciaire a rendu plus accessible et moins coûteuse l’extraction de ressources naturelles...

Conférence Changement climatique et ressources naturelles : quelles incidences sur les dynamiques conflictuelles en Afrique ? Le changement climatique exerce une influence croissante sur les dynamiques conflictuelles en Afrique, une région déjà marquée par des...

Documentaire Une menace pour les pêcheurs Les ports de pêche du sud de l’Espagne sont quotidiennement le théâtre de scènes de désespoir lorsque les bateaux,...