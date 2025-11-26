Documentaire

Les milliers de tonnes d’ordures jonchant les trottoirs depuis la grève des éboueurs ont mis en lumière la quantité spectaculaire de détritus que nous rejetons chaque jour. Ces monceaux d’immondices qui s’obstinent à grossir de jour en jour sous nos yeux nous obligent à regarder en face la contrepartie habituellement invisible de nos modes de consommation.

Jeanne Guien est docteure en philosophie et elle travaille sur les questions de l’obsolescence et du consumérisme. Dans ses travaux, elle raconte l’histoire et l’économie du jetable et elle invite à s’interroger sur la notion même de déchet. Que mettons-nous dans nos poubelles? Pourquoi produisons-nous autant de déchets? Pourquoi a-t-on besoin de jeter ?