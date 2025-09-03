Ressources Dans la même catégorie

Conférence Qu’est-ce qui se cache derrière un bulletin météo ? Lorsqu’on consulte un bulletin météo, souvent présenté dans les journaux télévisés, les applications mobiles ou les sites spécialisés, il...

Documentaire Quel impact écologique ont les canons à neige ? À cause du réchauffement climatique, les hivers sont de plus en plus chauds et la neige se fait de...

Conférence Comment prendre le virage du numérique responsable ? Prendre le virage du numérique responsable ne se limite pas à adopter de nouveaux outils technologiques, mais implique une...

Conférence Le capitalisme contre le climat Le capitalisme et la crise climatique apparaissent aujourd’hui comme deux forces en opposition frontale, tant le premier semble alimenter...

Podcast Que d’eau ! Préparez-vous, car nous allons faire déferler sur vous une vague, que dis-je un tsunami de connaissances ce soir !

Conférence Changements climatiques et dynamique des forêts de montagne Les forêts de montagne couvrent aujourd’hui plus de 50 % de la surface des Alpes et abritent une part...

Podcast Pollution plastique : de Nantes à la Loire Il est partout et sous toutes les formes : de la bouteille de shampoing aux jeux pour enfant, en...

Conférence Transitions électrique, énergétique et sociétale David Game, directeur du programme prospective à la R&D de RTE, nous décrit les principes de fonctionnement des grands...

Documentaire L’élevage intensif et la question climatique Aux Pays-Bas, le gouvernement a tiré la sonnette d’alarme face à la « crise de l’azote ». 70 % des terres nationales...

Documentaire Le drame de l’huile de palme : menaces invisibles Chips, biscottes, soupes en sachet, biscuits ou encore viennoiseries, l’huile de palme, la plus consommée au monde, est présente...

Documentaire Venise face à la montée des eaux A Venise, il y a deux sortes d’eau : l’acqua alta et l’acqua bassa. L’acqua alta est une marée...

Documentaire Cobalt, l’envers du rêve électrique Indispensable à l’industrie, notamment à la fabrication des batteries qui équipent les véhicules électriques, le cobalt est devenu un...

Conférence Sols Au XIXe siècle, nombres de scientifiques se tournent vers le sol des villes, analysant leurs émanations olfactives jugées responsables...

Conférence Les algues de Bretagne, un enjeu planétaire ! A l’instar de nombreuses régions littorales au travers le monde, la Bretagne a un lien étroit avec ses ressources...

Documentaire Les pionniers de la géothermie L’énergie géothermique représente une véritable alternative pour le futur. Plus on fore profond dans la croûte terrestre, plus la...

Documentaire Londres engloutie d’ici la fin du siècle ? De l’île de Wight au Yorkshire, l’Angleterre attire chaque année 36 millions de touristes. Mais le pays doit faire...

Conférence Le lin et les hommes Les fibres de lin sont utilisées par l’homme depuis plus de 36 000 ans. Par ailleurs la France est...

Documentaire Le cargo hisse les voiles Les conteneurs et les cargos géants sont non seulement gourmands en fuel mais aussi les plus pollueurs. Le lancement...