Documentaire

Mayotte, île de lumière, glisse lentement vers l’abîme. Sous ses eaux, la terre bouge. Sur ses rivages, la mer avance. Ce que l’archipel vit aujourd’hui, le monde pourrait le vivre demain.

Mayotte est un aquarium géant riche de centaines d’espèces marines qui, vu du ciel, perd parfois de son éclat. C’est le résultat des coulées de boue qui se déversent dans les eaux cristallines et asphyxient le corail, la barrière naturelle qui protège l’île. Cette menace sur l’environnement inquiète les scientifiques car, depuis quelques années, l’archipel est confronté à de multiples fléaux.

Avec l’émergence au large des côtes, il y a quelques années, d’un volcan sous-marin, Mayotte est devenu un laboratoire de ce qui pourrait arriver ailleurs en 2050. Partout, la terre s’est enfoncée de 15 à 20 centimètres et l’eau est montée d’autant. Pour les experts, ce sont exactement les effets attendus du réchauffement planétaire.

Un film de Morad Aït-Habbouche

©Ampersand