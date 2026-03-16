Dans son immensité, l’eau a bien plus à nous apporter que ce que l’on pense. Nous partons à Bora...
Eboulements, glissements de terrain et submersion marine malmènent le patrimoine naturel de la Normandie. Les 640 kilomètres de côtes...
La permaculture est un système de conception inspiré des écosystèmes naturels, visant à créer des environnements durables et autosuffisants....
Au coeur des forêts primaires, cinq gardiens se lèvent enrayer la destruction de ces poumons verts indispensables à notre...
ABE vous emmène sur une île qui n’a plus vu tomber une seule goutte de pluie depuis près de...
Les Suisses avalent 37’000 tonnes de pastèques par an. La tendance actuelle est de consommer ce fruit même en...
Au coeur des forêts primaires, cinq gardiens se lèvent pour réveiller les consciences. Dans ce volet : la jeune...
L’eau est au cœur des enjeux mondiaux, confrontée à des défis toujours plus complexes à mesure que le climat...
Depuis quelques années les éoliennes sont le sujet de multiples débats. Ce film se propose d’aller à la rencontre...
Toujours plus de personnes veillent à ce que leurs habitudes en matière de consommation n’alimentent ni la crise climatique,...
Si les modèles climatiques prédisent avec un haut degré de confiance l’évolution des températures, ils restent peu informatifs sur...
À quoi ressembleront nos logements dans quelques années ? Sans doute à des bâtiments ultra technologiques. Mais aussi écologiques...
Elle faisait partie de la famille. Aujourd’hui, malgré les preuves qui s’accumulent, j’ai toujours du mal à croire qu’elle...
Le Citarum, sur l’île de Java, en Indonésie, est le fleuve le plus pollué du monde. Rencontre avec des...
Chaque humain consommerait 17 kilos de sable en moyenne par jour – et la tendance est à la hausse. Sans sable, il n’y...
Baskets, panneaux photovoltaïques ou batteries, certains objets sont très difficiles à recycler parce qu’ils sont faits de nombreuses couches...
La France s’est engagée dans une grande stratégie nationale de protection des espaces naturels d’ici 2030. Alors que les...
Virginie Hilssone-Lévy, journaliste météo, souligne l’éco-anxiété chez les jeunes face au changement climatique et propose d’utiliser les réseaux sociaux...
Passer le cap de la construction traditionnelle pour s’investir dans la construction d’une maison saine qui préserve l’environnement et...
Aller Simple creuse le sillon de la simplicité volontaire. La simplicité volontaire ? Un mode de vie qui consiste...
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