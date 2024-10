Documentaire

Depuis des millions d’années, les plantes et leurs pollinisateurs renouvellent au quotidien leurs voeux d’amour fou et indestructible, s’adaptant en permanence les uns aux autres avec une finesse inouïe. Mais le nombre d’insectes susceptibles de polliniser tomates, pommes et framboises ne cesse de reculer. Que faire si ces voeux de fidélité sont remis en cause ?

Pouvons-nous remplacer les pollinisateurs ? Et quel est le rapport avec les pistolets à bulles ?

