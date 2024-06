Documentaire

Censée contrebalancer les émissions de CO2 des entreprises, la compensation carbone s’apparente-t-elle à un marché de dupes ? Cette enquête menée aux quatre coins du monde plonge dans les coulisses peu glorieuses d’un vaste système de « greenwashing ».

Alors que les taux de CO2 dans l’atmosphère n’ont jamais été aussi élevés, les émissions, loin de décroître, continuent d’augmenter à un rythme alarmant. Avec plus de 37 milliards de tonnes issues de l’énergie émises en 2023, l’espoir d’un réchauffement limité à 1,5 degré apparaît hors de portée. Devant ce constat, les entreprises européennes s’engagent publiquement, depuis des années, en faveur de la neutralité en CO2 de leurs activités. L’un de leurs leviers est celui de la compensation carbone, qui leur permet de contrebalancer leurs émissions en investissant dans des projets écologiques, notamment dans les pays du Sud, par le biais de « crédits carbone » vendus par des organismes spécialisés. Mais comment mesurer l’efficacité réelle sur le climat de ce vaste marché privé, et à qui profite-t-il vraiment ?

Impact anecdotique

Se penchant sur les exemples du géant des cosmétiques L’Oréal, du discounter alimentaire autrichien Hofer et de l’Euro 2024 de football, organisé en Allemagne, cette enquête met à l’épreuve les allégations vertes avancées par ces structures. Les spécialistes interrogés se montrent sévères et décrivent volontiers les crédits carbone comme un greenwashing généralisé : des transactions mal régulées dont le bénéfice climatique réel est bien souvent impossible à chiffrer. À l’image du projet de reforestation financé par L’Oréal dans la jungle hondurienne, qui semble peu porter ses fruits et dont les populations locales ignorent souvent tout, ou de celui soutenu par Hofer au Bangladesh, censé convertir un village à la désinfection solaire de l’eau, et dont l’impact paraît au mieux anecdotique… Au cœur de ce système, l’entreprise suisse South Pole, leader mondial de la compensation carbone, s’est récemment trouvée empêtrée dans plusieurs scandales. Malgré cela, le marché ne cesse de croître, permettant aux entreprises de se dédouaner à peu de frais au lieu de questionner un modèle économique incompatible avec la protection du climat.

Documentaire de Martin Voill et Paul Peraus (2024, 52mn)

Disponible jusqu’au 09/09/2024