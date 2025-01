Conférence

La finance « verte », le vrai du faux. Avec HEC Bourse, Esp’r organise sa conférence de fermeture sur un sujet dont tout le monde parle, soit pour le huer, soit pour l’adouber. Nous vous proposons d’en savoir plus avec 3 profils variés et surtout pas forcément d’accord : Lucie Pinson, présidente de Reclaim Finance et activiste contre les financements fossiles, Sylvie Goulard, ancienne ministre et actuelle sous-gouverneure de la Banque de France et enfin Alain Pitous, directeur de la finance responsable chez OFI asset management, passé à la direction de la Société Générale et de Amundi. Trois points de vue pour nous aider à y voir plus clair et tenter de répondre à la question de savoir si la finance verte est véritablement plus que du greenwashing.