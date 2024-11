Documentaire

Pourquoi jeter quand on peut réparer ? De plus en plus de Français refusent de se séparer de leurs produits et tentent de prolonger leur durée de vie. Écologique et économique, cette solution devient de plus en plus accessible ! Partout en France, des initiatives se créent pour aider les apprenti-bricoleurs à réparer eux-mêmes leurs objets. Leur devise : quand on veut, on peut !

Réalisateur : Jérôme Piauly