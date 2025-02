Documentaire

Au Mozambique, les cyclones, les inondations et l’élévation du niveau de la mer engendrent des dégâts irréversibles. En 2000, des pluies diluviennes se sont abattues sur la capitale Maputo et sa région, faisant des centaines de victimes et des millions de sans-abri. Depuis, le gouvernement a mis au point des cellules d’alerte efficaces. Plus au nord, des familles fuient leur terre et s’entassent dans des bidonvilles insalubres. A Angoche, la disparition progressive des mangroves fragilise encore plus l’environnement, qu’elles protégeaient de la violence du vent et des vagues.Auteur : Morad Aït-Habbouche

Réalisation : Morad Aït-Habbouche, Anne-Charlotte Gourraud, Laïla Agorram, , Charlotte Tortat, Thomas Raguet, Charlotte Riesi