Avec 4 millions de touristes, chaque année, la République Dominicaine est le pays le plus visité des Caraïbes. Séduits...
Les déchets de plastique envahissent notre environnement. Si on ne les ramasse pas, avec le temps ces déchets se...
De Soulac au bassin d’Arcachon, le littoral girondin attire de nombreux touristes et semble immuable. Pourtant, durant l’hiver 2013-2014,...
Avec ses sites archéologiques exceptionnels et sa mer bleue azur, la Grèce fascine. Mais ce pays aux décors de...
Sous nos baskets évoluent nématodes, collemboles, acariens, vers et autres animaux d’une grouillantes diversité. Mais ne pensez pas que...
Jouez à ClimarisQ pour mieux appréhender la complexité du système climatique et l’urgence d’une action collective. Face à des...
Assistons-nous simultanément à la fin de la « fin de l’histoire » et au début de la fin du...
Comment se forment les éclairs ? De quoi sont-ils faits ? Une équipe composée d’une scientifique des tempêtes, d’un...
De plus en plus d’inventeurs, de réparateurs et de bricoleurs cherchent à s’affranchir de technologies complexes et énergivores, comme...
Quatre ans après sa création, comment conjuguer exigences environnementales et développement touristique dans cet espace unique en Europe ?...
Le nouveau voyage d’Ulysse est une série documentaire qui traite de l’environnement et des enjeux du développement durable. Elle...
Marées vertes à répétition et marées noirées accidentelles en Bretagne, contamination chimique en Méditerranée, invasion de sargasses sous les...
Le botaniste et biologiste Francis Hallé et le scientifique et ingénieur forestier Ernst Zürcher ont donné une conférence sur...
Les nanoparticules (NP) représentent aujourd’hui un enjeu à la fois technologique, sociétal, économique et scientifique du fait de la...
Situé dans l’Arctique, à mi-chemin entre la Norvège et le Pôle Nord, l’archipel du Svalbard est un des endroits...
Emmenée par Alfred de Montesquiou, cette grandiose série documentaire part à la découverte de cinq écosystèmes d’environnements extrêmes du continent...
Dubaï, bâtie entre la côte du Golfe Persique et le désert, la gestion de l’eau, ainsi que l’impact des...
\r\n\r\nLes amateurs de thon rouge et de hareng ne manquent pas et la surpêche va bon train, malgré de...
C’est le plus grand delta du monde…. Et c’est un pays. Il s’appelle le Bangladesh. Près de trois cents...
Écouter les paysages plutôt que les regarder. Voici l’approche qu’utilisent Anne Sourdril et Luc Barbaro pour leur projet de...
