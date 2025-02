Conférence

Si les modèles climatiques prédisent avec un haut degré de confiance l’évolution des températures, ils restent peu informatifs sur les précipitations. On commence pourtant à ressentir ses effets sur les ressources en eau et les enjeux d’une raréfaction autant attendue que crainte. Quelle est l’ampleur des changements à venir? Que peut-on en dire? Comment évaluer les solutions comme les solutions de stockage qui sont envisagées actuellement dans des retenues de substitution? A partir de quelques exemples concrets dans nos régions, nous chercherons à comprendre comment ces enjeux peuvent être abordés et de quels leviers nous disposons pour anticiper et nous adapter.