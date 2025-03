Documentaire

L’Inde connaît une phase de croissance de 9% de son PIB. Cette évolution a récemment placé le pays au quatrième rang des plus importants pollueurs mondiaux. Au Nord, les glaciers de l’Himalaya souffrent du réchauffement climatique. Le glacier de Gangotri, lieu de pèlerinage hindou, recule de 23 mètres par an. Une fois que ces mastodontes de glace auront fondu, le Gange, le Brahmapoutre et l’Indus ne seront plus alimentés. Les conséquences seront dramatiques, dans la mesure où 500 millions d’habitants dépendent de cette eau pour leurs cultures agricoles. A Calcutta, les réfugiés indiens et bengladeshi du delta du Gange affluent déjà dans les bidonvilles, à cause du manque d’eau.

Un film de Morad Ait-Habbouche et Hervé Corbière

©Ampersand