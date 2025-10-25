Documentaire

Afin de diminuer les rejets de CO2, responsables du réchauffement climatique, l’Europe a décidé d’interdire la vente de toutes les voitures thermiques neuves (à moteur à combustion : diesel, essence, gaz et même hybride) dès 2035. La voiture électrique devient la solution évidente.

La question n’est plus de savoir si le choix est judicieux, c’est trop tard, mais bien s’il est réaliste. #Investigation s’est penché sur la thématique et répond aux grandes questions liées à cette révolution en cours.

Une voiture électrique est-elle vraiment plus écologique ? La production électrique et le réseau seront-ils suffisants ? Les bornes de recharge seront-elles déployées en nombre ? Les voitures chargeront-elles plus vite et disposeront-elles de plus d’autonomie ? Et surtout : seront-elles abordables pour tous ?

Une enquête de Jean-Christophe Willems et Santos Hevia.