L’Amazonie et ses habitants, menacés par le réchauffement climatique et la déforestation, sont aussi grandement touchés par l’exploitation des mines d’or. En Bolivie, l’exploitation aurifère a provoqué la destruction de millions d’hectares de forêt et une contamination sévère au mercure, un polluant utilisé dans l’extraction de l’or. Cette pollution affecte les rivières, dont dépendent les peuples autochtones pour se nourrir, en particulier les poissons, leur principale source d’alimentation. Le Parc National Madidi, situé au nord de La Paz, est gravement menacé. Cette réserve, l’une des plus grandes au monde avec une biodiversité exceptionnelle, abrite 31 communautés autochtones vivant sur leurs terres ancestrales. Cependant, l’augmentation des prix de l’or et les politiques boliviennes favorables à l’activité minière ont multiplié les mines, souvent illégales, dans la région. Cela met en danger non seulement l’écosystème unique du parc, mais aussi les populations locales.

Des études récentes révèlent que les niveaux de contamination au mercure dans ces communautés autochtones sont sept fois supérieurs aux limites autorisées, menaçant gravement leur santé. La pollution au mercure dans les cours d’eau représente une véritable catastrophe pour ces populations.

