Documentaire

Créé en 2009, l’OHM du Haut-Vicdessos constitue l’un des Observatoires Hommes-Milieux mis en place en France et dans le monde par l’Institut Ecologie et Environnement (INEE) du CNRS et regroupés dans le cadre du Labex DRIIHM. Didier Galop, son directeur nous présente les objectifs de cet observatoire interdisciplinaire qui consistent à observer, documenter et analyser les processus de transitions et d’adaptations en cours ou ayant eu lieu au sein de cette haute vallée d’Ariège et des sept communes qui la composent.