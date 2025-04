Documentaire

Derrière les mannequins glamour et les vitrines attrayantes, la mode cache une arrière-cour peu reluisante. C’est la deuxième industrie la plus polluante derrière la filière pétrolière ! Les chiffres donnent le vertige : la mode dégagerait plus de CO2 que le fret maritime et le trafic aérien réunis, le coton consommerait 25 % des pesticides dans le monde et un jean parcourait 65 000 kilomètres pour sa fabrication… Face à ce désastre, de nouveaux entrepreneurs se mobilisent pour proposer des vêtements toujours dans la tendance mais beaucoup plus vertueux. Il y a des marques de baskets qui utilisent du plastique recyclé ou de nouveaux couturiers qui misent sur des pantalons faits à partir de lin cultivé en France sans pesticides ni irrigation, etc. Des marques qui montrent le chemin, mais qui sont encore peu connues et peu distribuées. Alors pour faire le bon choix dans les rayons des grandes enseignes, deux jeunes femmes ont mis au point Clear fashion, une application qui évalue les qualités écolo des vêtements. Un documentaire de Jessica Bertaux.