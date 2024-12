Documentaire

C’est une nouvelle tendance qui préfigure peut-être notre mode de vie dans dix ans : modestes ou aisées, de plus en plus de familles françaises ont décidé de consommer moins, pour polluer moins. Vincent n’a plus de voiture, il a résilié son abonnement de portable et désormais, il récupère tout ce qu’il peut dans les vide-greniers. Ce chef d’entreprise ne cherche pas à faire des économies mais tout simplement à sauver la planète. Auparavant réservés aux babas et autres écolos radicaux, les toilettes sèches et les fours solaires commencent à gagner leur place jusqu’au coeur des villes. Plongée dans la France des décroissants, ces alter-consommateurs qui ont bouleversé leur quotidien. Documentaire réalisé par Régis Mardon, montage de Mathieu Lère.