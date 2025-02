Conférence

La biodiversité ne concerne pas que nos campagnes !Philippe Clergeau, professeur en écologie au Muséum National d’Histoire Naturelle, a fait de la vie urbaine des espèces végétales et animales une spécialité. La relation entre biodiversité et urbanisme a longtemps été négligée, pourtant ses enjeux sont importants. L’heure n’est plus à distinguer espaces urbains et campagne, mais de comprendre en quoi la nature sert l’homme, y compris en ville. « Les bénéfices sont multiples : régulation des pollutions, régulation de la chaleur, mais il existe aussi un impact sur le bien-être et la santé. Plus on aura de végétalisation, mieux la ville se portera ». Mais alors, comment intégrer ces préoccupations et atouts écologiques ? Garantir durablement la présence et la survie des espèces est devenu une problématique incontournable pourtant elle peine encore à se faire entendre. Les enjeux d’aujourd’hui seront de réussir à mener des projets en collaboration avec urbanistes et collectivités afin de favoriser les écosystèmes. S’il est plus aisé de créer des corridors écologiques dans la réalisation de nouveaux quartiers, maintenir un continuum dans les nombreux chantiers de rénovation est plus délicat. Pourtant des solutions déjà testées existent afin de reconstituer une biodiversité fonctionnelle : murs végétalisés, corridors verts, ouverture de trottoirs, etc. Philippe Clergeau conclura en rappelant quelques liens existant entre télédétection et mise en œuvre d’une biodiversité urbaine.