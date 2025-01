Conférence

Dans un monde où l’individualisme semble triompher, où la consommation semble le seul idéal offert à notre jeunesse, où les inégalités s’accroissent, où l’avenir de notre Terre est menacé et où la violence apparaît parfois comme la seule manière de résoudre les conflits entre les humains, l’Ecole et les parents sont souvent bien démunis. Chacun tente de tirer son épingle jeu mais, souvent, sans perspective d’avenir. Or, l’éducation et la pédagogie, si elles ne peuvent pas tout, peuvent, sans doute « quelque chose » : à nous, adultes, de transmettre à nos enfants ce qui les libère et ce qui les unit, ce qui les unit et ce qui les libère. A nous de leur transmettre ce qui leur permettra de comprendre et transformer le monde. A nous de leur donner le courage de s’engager pour préparer un avenir meilleur. C’est notre devoir… Et c’est de cela dont nous allons débattre.