Les îles Canaries ont été les premières en Europe à adopter la désalinisation de l’eau des océans pour produire de l’eau potable, il y a soixante ans déjà. Souvent considérée comme une solution miracle, cette technique est-elle cependant compatible avec le développement durable ?

Soixante ans après que la première usine de dessalement soit sortie de terre, les Canaries sont devenues la région qui compte le plus d’installations d’usines de dessalement au mètre carré par habitant au monde. Bien qu’indispensable à la vie humaine sur ces terres volcaniques, cette eau dessalée a aussi favorisé l’explosion d’un développement économique effréné : tourisme de masse, monoculture intensive de la banane destinée à l’export… Mais fabriquer cette eau douce n’est pas sans conséquences : utilisation massive de pétrole pour produire l’énergie nécessaire au dessalement, rejets de saumure qui anéantissent la vie sous-marine et acidifient les océans…

« Canaries, des îles sous perfusion » est une enquête inédite au coeur d’une région du monde qui a basculé dans une dépendance ultime à l’eau dessalée. Le film s’attache à comprendre les dessous du dessalement et de son fonctionnement et à mesurer les conséquences de ce procédé et de son usage. Conscients qu’il est urgent de préserver leur territoire, leur santé et d’assurer le futur de leurs enfants, des citoyens et des chercheurs se retroussent les manches et mettent en place des alternatives pour économiser l’eau et faire évoluer son utilisation.

L’expérience des Canaries en matière de dessalement, permet d’explorer les tenants et les aboutissants de cette technologie en pleine expansion dans le monde. Avec les sévères sécheresses que nous connaissons d’ores et déjà, l’usage de l’eau dessalée nous concerne ou nous concernera, toutes et tous, un jour.

Documentaire de Yoann Perie (France, 2024, 52mn)

