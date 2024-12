Documentaire

Un reste de volcan émergé, deux monts qui s’élèvent à plus de 800 mètres d’un côté, et de l’autre côté, un lagon, peuplé de dizaines de milliers de poissons multicolores; au large des coraux très rares, préservés et uniques, car les plus au sud de l’océan Pacifique.

Le petit archipel de Lord Howe, au large de l’Australie, réunit un peu tous les paysages et les beautés du grand sud sur ses 12 kilomètres de long. Depuis qu’il a été «sacré» héritage mondial par l’UNESCO, ses 300 habitants doivent faire face aux milliers de contraintes qui accompagnent cet honneur… Le but du Conseil de l’île, sorte de mairie locale, est de préserver la nature dans toute sa splendeur, mais aussi d’essayer de la rétablir à son état d’origine, avant l’arrivée de l’homme au 19ème siècle.

Et pour cela il est prêt à employer tous les moyens possibles. La dernière folie, c’est de réintroduire un insecte géant, que l’on croyait disparu. Mais faire revenir un animal n’est pas si simple que cela, alors, un gigantesque programme est en cours, un programme qui risque de bouleverser la vie des habitants…

Un documentaire de Chantal PERRIN, Gilles RAGRIS,