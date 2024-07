Documentaire

Afin de mieux la protéger, une université s’est implantée au coeur même de la forêt amazonienne, dans le nord-est de l’Équateur. Zoom sur cet établissement de pointe qui accueille un grand nombre d’étudiants issus des populations locales.

Plus grande forêt tropicale du monde, l’Amazonie influence le fonctionnement de la planète entière et abrite une variété d’espèces unique au monde. Face à l’urgence de protéger ce réservoir de biodiversité, un projet audacieux et visionnaire a vu le jour en Équateur : l’université Ikiam, qui abrite un centre international de recherche en pleine forêt. Ici, scientifiques et étudiants peuvent s’inspirer directement de la nature et de ses capacités d’adaptation pour travailler sur des problématiques de préservation et de dépollution des écosystèmes. Grâce à l’octroi de bourses, la majorité des recrues de l’établissement sont issues des populations autochtones de la région. Culture de micro-organismes mangeurs de pétrole, création d’une membrane capable de filtrer les nanoparticules toxiques de l’eau… : ce documentaire part à la rencontre d’une poignée d’étudiants et met en lumière leurs passionnants travaux.

Documentaire de Rafael Gutierrez Pereira et Nicos Argillet (France, 2023, 53mn)

Disponible jusqu’au 05/01/2025