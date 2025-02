Documentaire

Quelque 10 000 épaves de navires de guerre gisent au fond de la mer du Nord. Entre menaces d’explosion et pollution à haut risque, un documentaire glaçant sur ce redoutable héritage que l’Europe commence tout juste à affronter.

C’est une véritable bombe à retardement que l’Europe a jusque-là préféré ignorer. La mer du Nord ressemble à un gigantesque cimetière de navires et d’avions : dans ses fonds gisent quelque 10 000 épaves, dont 700 vestiges des deux guerres mondiales encore chargés de munitions rouillées. Des substances hautement toxiques s’en échappent parfois – particulièrement le trinitrotoluène (TNT) –, qui contaminent l’environnement et la faune marine dans des rayons étendus, pouvant aussi empoisonner les hommes. À seulement quelques encablures de la cité de Sheerness, à l’est de Londres, le cargo américain SS Richard-Montgomery, qui a coulé le 20 août 1944 et dont les mâts émergent à l’horizon, renferme encore 1 400 tonnes d’explosifs. Si personne n’ose s’en approcher, c’est parce que ses bombes sont susceptibles de créer une déflagration telle qu’elle pourrait provoquer un tsunami et menacer la capitale britannique. Alors que le recensement de ces croiseurs, patrouilleurs, submersibles et autres engins marins devrait prendre des décennies et se fait dans des conditions périlleuses et très coûteuses, une équipe internationale de scientifiques se lance aujourd’hui à leur recherche.

Projet pionnier

De l’Allemagne au Danemark et de la Belgique à la Grande-Bretagne en passant par les Pays-Bas, ce documentaire glaçant alerte sur la menace d’un redoutable héritage : ces cargaisons oubliées de plus en plus dégradées, dont certaines dérivent dangereusement jusqu’aux plages de nos côtes. Accompagnant des scientifiques du projet pionnier européen North Sea Wrecks, qui vise à mieux comprendre les facteurs de risques, il montre aussi comment la conception de nouveaux robots pour nettoyer les zones contaminées et l’amorce d’une coopération européenne suscitent une lueur d’espoir pour relever cet immense défi.

Documentaire de Frido Essen (Allemagne, 2023, 53mn)

Disponible jusqu’au 31/12/2028