Documentaire

Derrière le Mont-Saint-Michel, le Cotentin regorge de merveilles. Des plages du débarquement aux falaises du Nez de Jobourg, vieilles de 2 milliards d’années, c’est un voyage au bout du monde que nous offre ce département de la Manche.

Ce petit bout de France est cerné par les eaux. 350 kilomètres de littoral qui font vivre ce territoire normand, au gré des marées et des tempêtes. Mais, depuis 2010, les phénomènes extrêmes se multiplient et malmènent la façade occidentale de la presqu’île. C’est la plus exposée aux assauts de la mer. Entre érosion et submersion marine, des villes comme Gouville-sur-Mer, Agon-Coutainville ou Blainville-sur-Mer essaient tant bien que mal de rester maîtresses des lieux, pour d’autres, il faut tenir et s’arquebouter coûte que coûte ! La réflexion est en cours et, si les élus et l’État vont au bout de leurs desseins, le Cotentin pourrait faire figure de référence, un pionnier en France pour cette nouvelle politique que veut mettre en place le gouvernement.

Une politique plus résiliente, à l’image des pêcheurs de bulots qui ont fait le choix d’instaurer des quotas pour limiter leur impact sur la ressource. Le réchauffement des eaux fait peser de graves menaces sur la reproduction de ce mollusque, produit phare de la baie de Granville.

Un film de Morad Aït-Habbouche

Production: Elle Est Pas Belle La Vie ! / MAH Production

©Ampersand